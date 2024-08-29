Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarla elendi

Spor

Stat: Papara Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs (Letonya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Ozan Tufan (Dk. 46 Malheiro), Mendy, Okay Yokuşlu (Dk. 90 Lundstram), Orsic (Dk. 76 Trezeguet), Bardhi (Dk. 46 Cihan Çanak), Visca (Dk. 91 Poyraz Yıldırım), Enis Destan (Dk. 76 Dragus)

St. Gallen: Ati-Zigi, Okoroji (Dk. 85 Noah), Vallci, Ambrosius, Schmidt (Dk. 60 Faber), Stevanovic (Dk. 91 Diaby), Witzig (Dk. 60 Csoboth), Görtler, Toma, Akolo (Dk. 46 Milosevic), Geubbels (Dk. 73 Cisse)

Goller: Dk. 31 Schmidt (St. Gallen), Dk. 52 Enis Destan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Görtler, Dk. 83 Ati-Zigi, Dk. 89 Noah, Dk. 109 Ambrosius (St. Gallen)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta İsviçre'nin St. Gallen takımına penaltılarda 5-4 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarına veda etti.

52. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Visca'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Cihan Çanak'ın şutunda kaleci Ati-Zigi topu kornere çeldi. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Barisic'in ortasında Enis Destan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

54. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Malheiro'nun ortasında Enis Destan'ın yarım vole şutunda kaleci Ati-Zigi topu kontrol etti.

56. dakikada sol kanattan çıkmak isteyen Witzig'den topu kapan Cihan Çanak dripling ile ceza sahasına girerken kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Ati-Zigi topu kornere uzaklaştırdı.

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Barisic'in penaltı noktasına açtığı ortaya Enis Destan iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi sağına uzanarak çizgi üzerinde topu kontrol etti.

83. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ati-Zigi topu elinden kaçırdı. Boştaki topa yakın mesafeden vuran Denswil'in şutunda top üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Barisic'in sol kanattan açtığı ortayı St. Gallen savunması uzaklaştıramadı. Lundstram'ın, önüne düşen meşin yuvarlağa gelişine şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi.

92. dakikada ceza sahasına sarkan Cisse'nin içeri çevirdiği topa Denswil'in hamlesinde yükselen top kaleye yöneldi, Uğurcan Çakır topu güçlükle kornere çeldi.

99. dakikada Lundstram'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Poyraz Yıldırım'ın plase vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

110. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak sağ üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Uzatma bölümünde de skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi.

Trabzonspor'da Denswil, Trezeguet, Barisic, Dragus penaltı vuruşunu gole çevirdi. Stefan Savic'in vuruşunda ise top üst direkten döndü.

St. Gallen de ise Milosevic, Vallci, Cisse, Toma ve Ambrosius penaltı atışlarını gole çevirdi.

Trabzonspor'a seri penaltı atışları sonucu 5-4 üstünlük kuran St. Gallen, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.