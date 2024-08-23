Trabzonspor, St. Gallen ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, St. Gallen ile berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı.

23.08.2024 00:16
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Stat: St. Gallen

Hakemler: Miguel Nogueira, Pedro Martins, Paulo Bras (Portekiz)

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Quintilla (Dk. 34 Stevanovic), Görtler, Toma (Dk. 72 Csoboth), Witzig (Dk. 72 Ruiz), Geubbels, Akolo (Dk. 72 Cisse)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay Yokuşlu (Dk. 62 Lundstram), Mendy (Dk. 84 Umut Güneş), Visca, Bardhi (Dk. 73 Cihan Çanak), Orsic (Dk. 62 Trezeguet), Enis Destan (Dk. 84 Dragus)

Sarı kartlar: Dk. 25 Okay Yokuşlu, Dk. 81 Barisic, Dk. 84 Abdullah Avcı (Teknik direktör) (Trabzonspor), Dk. 72 Enrico Maassen (Yedek kulübesinde), Dk. 80 Ruiz, Dk. 90+1 Görtler (St. Gallen)

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı.

52. dakikada Visca, sol kanattan köşe atışını kullandı. Arka direkte iyi yükselen Mendy'nin kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

66. dakikada Visca, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

86. dakikada Ruiz'in sol kanattan kullandığı kornerde Geubbels, kale sahasındaki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Miguel Nogueira, VAR incelemesinin ardından Geubbels'in Dragus'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, St. Gallen ile berabere kaldı - Son Dakika

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