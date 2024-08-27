Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.
Geniş alan oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, St. Gallen maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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