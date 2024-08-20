Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını açıkladı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Borna Barisic'in katılacağı basın toplantısı TSİ 19.30'da gerçekleştirilecek. Trabzonspor'un son antrenmanı ise TSİ 20.00'de başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak.

20.08.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacağı müsabaka öncesi yarınki antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Borna Barisic'in katılacağı basın toplantısı, TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Kybunpark'ta gerçekleştirilecek.

Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi son antrenmanına TSİ 20.00'de başlayacak ve idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak.

St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen ve bir futbolcunun yer alacağı basın toplantısı da aynı yerde TSİ 10.45'te başlayacak.

Ev sahibi ekip, TSİ 11.30'da başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan bordo-mavili kafile, yarın saat 10.10'da Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Zürih'e hareket edecek.

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Konferans, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:34:31. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement