Trabzonspor Şubat ayı içerisinde oynadığı karşılaşmaların hikayelerini yayımladı.
Bordo-mavili kulüp Şubat ayında geçirdiği zorlu müsabakalarda, takımın maçlara hazırlık sürecini anlatan bir video yayımladı. Görüntülerde Abdullah Avcı, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Edin Visca'nın motivasyon konuşmaları yaparak takımı zorlu müsabakalara çalıştıkları anlar paylaşıldı. Ayrıca antrenmanlardan ve maç öncesi ve sonrası görüntüler yer alıyor. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Şubat Ayı Karşılaşmalarının Hikayesini Yayımladı - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 111-96 yenerek 16. galibiyetini elde etti. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
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