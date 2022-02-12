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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

12.02.2022 10:21
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.

Bordo-mavili takımda, cezalı Bruno Peres ile sakatlığı devam eden Fode Koita, forma giyemeyecek. Slovak oyuncu Marek Hamsik'in durumu ise maç günü belli olacak.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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