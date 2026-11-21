Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Eyüpspor'u Papara Park'ta ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Eyüpspor, yarın 19.00'da Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Son 8 maçını kaybeden ve 3 puanla son sırada yer alan Eyüpspor'un rakibi Trabzonspor ise 25 puanla 2. basamakta.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Papara Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Bilal Gölen ve Murat Temel ise Hasova'nın yardımcılıklarını yapacak.
Ligde tek galibiyeti bulunan ve oynadığı son 8 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, 3 puanla sıralamada son basamakta bulunuyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren ekipler arasındaki Trabzonspor ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 25 puanla 2. basamakta yer alıyor.
Kaynak: AA
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