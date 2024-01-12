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Trabzonspor, Taraftarın Oylamasıyla Korner Bayrağı Tasarımını Belirleyecek - Son Dakika
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Trabzonspor, Taraftarın Oylamasıyla Korner Bayrağı Tasarımını Belirleyecek

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada yapılacak maçlarda kullanılacak korner bayrağının tasarımını taraftarın oylamasına sunacak. Taraftarlar, Socios.com uygulaması üzerinden sezon boyunca Papara Park'ta kullanılacak korner bayrağını seçecek. Oylama sonucunda seçilen tasarım, bordo-mavili futbolcular tarafından imzalanarak Socios.com uygulamasındaki taraftar ödüllerinde taraftarlara armağan edilecek.

Trabzonspor, Taraftarın Oylamasıyla Korner Bayrağı Tasarımını Belirleyecek
12.01.2024 - 11:21,
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Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada yapılacak maçlarda kullanılacak korner bayrağının tasarımını taraftarın oylamasına sunacak.

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre bordo-mavililerin sezonun 2. yarısında kullanacağı korner bayrağı tasarımına taraftarlar karar verecek.

Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar sezon boyunca Papara Park'ta kullanılacak korner bayrağını seçecek.

Kulübün özel olarak hazırladığı keşan deseni temalı, bordo-mavi damalı ve arma arka planlı tasarımların yarıştığı oylama, 17 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Seçilen tasarım, Papara Park'ta bordo-mavili futbolcular tarafından da imzalanarak Socios.com uygulamasındaki taraftar ödüllerinde taraftarlara armağan edilecek.

Kaynak: AA
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