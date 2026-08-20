Trabzonspor Taraftarından Renkli Karşılama - Son Dakika
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Trabzonspor Taraftarından Renkli Karşılama

Trabzonspor Taraftarından Renkli Karşılama
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Temel Sak, deveyle stadyuma gelirken firavun kostümü giydi, taraftarlar horon oynadı.

TRABZONSPOR'un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edeceği maç öncesinde renkli görüntüler oluştu. Bordo-mavili taraftarlardan Temel Sak, giydiği firavun kostümüyle deve üzerine çıkarak geldiği stadyum önünde taraftarlara üçlü çektirdi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Papara Park Stadyumu çevresinde renkli görüntüler oluştu. Taraftarlardan Temel Sak, firavun kostümü giyip deveyle stadyuma geldi. Deve ve kostüm taraftarların yoğun ilgisini çekerken Sak, taraftarlara üçlü çektirdi. Çevrede toplanan taraftarlar ise horon oynayarak eğlendi. Mohamed Salah transferinin ardından kentte taraftarlar tarafından düzenlenen eğlenceli etkinlikler de ilgi odağı oldu.

'TRABZONLU'YA 'İMKANSIZ' DE, OTUR İZLE'

Papara Park Stadyumu'na deve ile gelen Temel Sak, "Her şey gece, bir saat içerisinde oldu. Biz her şeyi yaparız. Çok heyecanlıyım. Maça deveyle geldim. Avrupa şampiyonluğunda Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Trabzonluya 'imkansız' de, sonra otur izle" dedi.

'TÜM DÜNYANIN EĞLENDİĞİNİ GÖRDÜK'

Taraftarlardan Onur Usta, farklı etkinliklerle eğlendiklerini ifade ederek, "Biz Mohamed Salah transferinde de arkadaşımız Temel'e firavun kostümü giydirmiştik. Eğlendik ve güldük. Tüm dünyanın eğlendiğini ve güldüğünü de gördük. Salah'ın gelişiyle farklı ve global etkinlik düzenlemek istedik. Bu kez de deveyi stadyuma getirdik. Birazdan maçımızı izleyeceğiz. Trabzonspor'a Avrupa şampiyonluğunda başarılar diliyoruz. Trabzonlunun aklına bir şey gelmesi yeterli, bundan daha farklı şeyler de olabilir" ifadelerini kullandı.

'HERKES ÇOCUĞUNUN İSMİNİ MOHAMED SALAH KOYAR'

Taraftarlardan Selçuk Şan, taraftarın Mohamed Salah'a olan sevgisinin fazla olduğunu belirterek, "Bu işi yapmak bir akıl işidir. Mohamed Salah yeter ki oynasın, şampiyonluk yaklaşsın o zaman bu taraftar neler yapmaz? Herkes çocuğunun ismini Mohamed Salah bile koyar. Köylerde piramit evler başlar. Mohamed Salah sevgisi böyle bir şeydir. Trabzonspor taraftarı isterse çok şey yapabilir" diye konuştu.

'BİZ İŞİN TAMAMEN EĞLENCESİNDEYİZ'

Doğukan Bozoğlu da, "Sosyal medyada Trabzonspor'a çok sallıyorlar. Biz bu işin tamamen eğlencesindeyiz. Trabzon halkı stres atıyor, çok eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ferencvaros, Trabzonspor, Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Taraftarından Renkli Karşılama - Son Dakika

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