Trabzonspor taraftarları Kayserispor maçı öncesi konserle coştu - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları Kayserispor maçı öncesi konserle coştu

25.02.2022 18:25
Trabzonspor taraftarları Kayserispor maçı öncesi konserle coştu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Trabzonspor Kulübü birlikte saat 20.00'da oynanacak Trabzonspor-Kayserispor maçı öncesi 'İyi ki Trabzonspor var' isimli konser etkinliği düzenledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Trabzonspor Kulübü birlikte saat 20.00'da oynanacak Trabzonspor- Kayserispor maçı öncesi 'İyi ki Trabzonspor var' isimli konser etkinliği düzenledi.

Ortahisar Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen konserde yöresel sanatçılar Sinan Yılmaz ile Ceren Ece Öksüz sahne aldı. 7'den 70'e konser alanını hınca hınç dolduran taraftarlar adeta şampiyonluk havasıyla eğlendi. Taraftarlar yöresel türküler ve Trabzonspor marşlarıyla adeta coştu.

Konserin son bölümünde taraftarlara hitap eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kıymetli hemşerilerim, sevgili gençler büyük bir heyecanla beraber şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Allah o güzel günleri hepimize nasip edecek inşallah. Emin adımlarla, kararlı bir şekilde yürüyoruz. 8. şampiyonluğumuza doğru yürüyoruz. 6. şampiyonluğumuzu yaşadığımız sene ben 12 yaşındaydım ve Maçka'mızda şöyle bir pankart vardı. Onda şöyle yazıyordu 'Eze eze çıktık düze, şampiyonluk yakışır bize'. Şimdi o pankartın daha büyüğünü 8. şampiyonluğumuz için 'Eze eze çıktık düze, şampiyonluk yakışır bize' diye şehrimizin her tarafına asıyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. O müthiş heyecanı yaşamak için biz de bu güzel etkinlikleri düzenliyoruz. Çok güzel etkinliklerimiz olacak. Hem büyükşehir belediyemiz, hem Ortahisar belediyemiz bu güzel coşkuyu en güzel şekilde sizlere yaşatacak. Bugün onların tabiri caizse startını verdik. İnşallah, bu akşam stadımızı da tıklım tıklım dolduruyoruz. Ondan sonra Fener'e gidiyoruz. Bu şampiyonluğu her beraber yaşayacağız, inşallah. Bir kez daha şampiyonluk uğrunda vefat eden kardeşlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bu mücadelenin peşinde vefat eden 33 kardeşimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz ve bu şampiyonluğu onların manevi hatırasına hediye ediyoruz" dedi.

"Ateşli silahlarla kutlama yapmayalım"

Taraftarları şampiyonluk durumunda ateşli silahlarla kutlama yapmamaları gerektiği konusunda uyaran Başkan Genç, "Bu heyecanı yaşarken, bir kardeşiniz olarak sizleri uyarıyorum. Lütfen ateşli silahlara davranmayalım. Bir can bütün bu şampiyonlukların çok çok ötesindedir. Onun için bu konuda rica ediyorum. Çok büyük hassasiyet istiyorum. Şampiyonluğu en güzel şekilde kutlayacağız inşallah. Büyük coşkuyla hep beraber olacağız. Ben bir kez daha Sinan Yılmaz, Ceren Ece Öksüz ve İbrahim Yattara kardeşimize teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Gineli eski futbolcusu İbrahim Yattara da konser etkinliğine katılarak taraftarlarla buluştu. Hoptek oynayan İbrahim Yattara taraftarları coşturdu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarları Kayserispor maçı öncesi konserle coştu - Son Dakika


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