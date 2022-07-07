Trabzonspor tek idmanla günü tamamladı

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu hazırlıklarını Slovenya 'da sürdüren Trabzonspor , kampın dördüncü gününü tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavili oyuncular, ısınma koşusu, pas çalışması ve dinamik ısınma yaptı. 5'e 2 ve şut çalışması yapan futbolcular Slovenya kampının dördüncü gününü tek idmanla bitirdi.

Kaynak: DHA

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