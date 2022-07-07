Trabzonspor tek idmanla günü tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor tek idmanla günü tamamladı

07.07.2022 15:24
Trabzonspor tek idmanla günü tamamladı

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, kampın dördüncü gününü tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, kampın dördüncü gününü tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavili oyuncular, ısınma koşusu, pas çalışması ve dinamik ısınma yaptı. 5'e 2 ve şut çalışması yapan futbolcular Slovenya kampının dördüncü gününü tek idmanla bitirdi.

Dün sabah idmanında hafif sakatlık yaşayan Visca, bugünkü antrenmanda yer alırken, Denswil ile tedavisi süren Serkan Asan idmana çıkmadı.Trabzonspor, Slovenya kampının 5'inci gününü yarın yapılacak çift antrenmanla sürdürecek


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Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor Trabzonspor'da kampın üçüncü günü tamamlandı Trabzonspor'da kampın üçüncü günü tamamlandı
Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Slovenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor tek idmanla günü tamamladı - Son Dakika

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