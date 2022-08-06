Abdullah Avcı: "2 maçtır gol yemeden devam ediyoruz" - Son Dakika
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Abdullah Avcı: "2 maçtır gol yemeden devam ediyoruz"

06.08.2022 00:22
Abdullah Avcı: "2 maçtır gol yemeden devam ediyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "2 maçtır gol yemeden devam ediyoruz.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "2 maçtır gol yemeden devam ediyoruz. Başlangıç önemliydi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Avcı, "Futbolun iyileştirme gücü herkese iyi gelsin. Saygı, sevgi fair-playin olduğu herkesin saygı gösterdiği iyi niyetli bir sezon diliyorum. İlk maç özellikle şampiyon takımlar için çok zordur. Bugün oyunu ilk yarıda kopartabilirdik. Oyunu koparmadığın sürece rakip her seferinde oyuna girebilir. Özelikle Süper Kupa'da taç ve duran top organizasyonlarımız vardı. Bazen oyunda her şeyi yaparsın berabere gider hiçbir şey yapmazsın duran top ile oyuna girersin. Oyuncularım ne verirsem yapmaya çalışıyor. Değerli olan bu. Geçen sene yoğun bir sezonun arkasından çok ara olmadan Süper Kupa aldıktan sonra lige konsantre olmak kolay olmuyor. 2 maçtır gol yemeden devam ediyoruz. Başlangıç önemliydi" şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, 2005 yılında vefat eden Trabzonspor taraftarı Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'yu da anarak, "2004-2005 sezonunda en son maçını burada seyretmiş. Trabzonspor için ne anlam ifade ettiğini herkes çok iyi biliyor. O belki yok ama her zaman Trabzonspor camiasının içinde. Onu da anmış olalım" ifadelerine yer verdi.

"Hamsik'in sahada olması çok problemi çözebiliyor"

Sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in yokluğunda oyun kurgusunu nasıl etkilediği yönündeki soruya Abdullah Avcı, "Hamsik ile başka Hamsik olmadan başka bir oyun. Bugün onun sahada olması çok problemi çözebiliyor. Siopis'in savunması güçlü. Marek varken topa sahip olabiliyoruz. B planımız cebimizde. Bir transfer eksiğimiz vardı sağ stoper eksiğimiz vardı orayla da ilgili yatırımlık hem de problemsiz isteğimiz var. Doğucan iyi gidiyor ama deneyimli bir oyuncu olabilir. Transfer çalışmalarını devam ettiriyoruz. Umarım en yakın zamanda bunu gerçekleştiririz" yanıtını verdi.

"Rezerv lig profesyonel olması lazım"

Bu sezon uygulanmaya başlayacak olan rezerv lig ile ilgili de konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

"2010-2011 Milli takımdayken rezerv lig araştırmam olmuştu, kurmak istemiştim. İsmi doğru ama uygulamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Tesisteki diğer sahalarda oynanan maçlarda oyuncu gelişmez. Profesyonel ligde gelişir. Profesyonel ligde olması lazım. Belki iyileştirilebilir. Bir sene sonra bozulacak şeye başlamanın maddi manevi zararı olur. Ben tesiste U 19 takımıyla zaten maç yapıyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: '2 maçtır gol yemeden devam ediyoruz' - Son Dakika

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