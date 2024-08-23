Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Bugün oyunda 70 dakika mutluyum ama kazanamadığımız için üzgünüz'

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SANKT UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bugün oyunda 70 dakika mutluyum ama kazanamadığımız için üzgünüz." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, 70. dakikaya kadar oyunu domine ettiklerini, ilk yarıda 6-7 gol pozisyonuna girdiklerini söyledi.

Okay Yokuşlu'nun sarı kart görmesi ve ardından hakemin kendisini uyarması nedeniyle oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını dile getiren Avcı, "Orsic bence 1 sene sonra çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel verileri artık aşağıya doğru seyretmeye başlıyordu ve sakatlanma riski olacaktı. Bu yüzden Orsic'i oyundan aldık. Sonrasında oyunda 4-4-2'ye dönme düşüncemiz varken, rakip oyun gücünü dengeledi. Rakip biraz topa sahip oldu fakat oyunu vermedik. Oyundaki gücümüz geriye doğru gitmiş oldu." diye konuştu.

Avcı, genel anlamda oyundan memnun olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Daha önce zaman istemiyorum, destek istiyorum demiştim. Bu takıma destek olsunlar. Eksikler tamamlandığında, bu takım çok iyi bir takım olacak. Bugün oyunda 70 dakika mutluyum ama kazanamadığımız için üzgünüz. Oyuncularımı oyunun büyük bir bölümü için tebrik ediyorum. Sonlara doğru oyun dengelendi. Bireysel performans ve kazanma duygusunun yetersizliği nedeniyle bunun karşılığını alamadık. Kazanmak için her şeyi denedik ama sonuçta ikinci maçta taraftarımızın yoğun desteği ile oyunu domine eden, rakibe baskı yapan ve maçı kazanan bir kimlikte olmak istiyoruz."

Maçta pozisyon bulmalarına rağmen son vuruşların gol getirmediğine dikkati çeken Avcı, "Son vuruşlar, bunlar önemli şeyler. Tabi ki biz forvet oyuncusu da alacağız belki 8-10 numara oynayan bir oyuncu da alacağız. Bugün gol beklentisi fazla ama yine gol atamadık. Yedi sekiz tane attığımız şut, girdiğimiz pozisyon bence pozisyona girebilmek önemli olan. Sonrasında bu tekrarlar ve oyuncu kalitesinin üstüne koymasıyla beraber daha da artacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Avcı, Muhammed Cham'ın transfer edilmesiyle ilgili bir soruya ise, "Bu süreç 6 aydır planlandı, devam ediyordu. Bugün resmi olarak bitip bitmedi mi bilmiyorum. Bugün maç günü tamamen maça odaklı oluyorum. Santrafor ve böyle bir oyuncu profiliyle ilgili başkan ciddi şekilde çalışıyor. Umarım gerçekleşir ama net bir bilgim yok konuyla ilgili." yanıtını verdi.

-"Ekonomimizle değil, karakterimizle yarışacağız"

Yeni bir takım oluşturduklarını ve hızla mesafe almaya çalıştıklarını vurgulayan Abdullah Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor, taraftarıyla beraber bütünleştiği zaman başarılarını elde etmiştir. Bu nedenle bu takım çok iyi bir takım olacak, üstüne basa basa söylüyorum. Bugün burada kazanamadık diye mutsuzuz. Kazanmak için her şeyi denedik. Bu seviyede yedi, sekiz tane pozisyona girdik. Bu nedenle bu desteği istiyorum. Bu büyük marka yarışacaktır. Taraftarımızın da bize vereceği desteğe ihtiyacımız var. Lütfen sahanın içinde kalalım. Bizim enerjimizin başka yerlere çekilmesine gerek yok. Bu ülkenin en büyük markalarından bir tanesidir Trabzonspor. Trabzonspor, tarihinde şampiyonluklar yaşadığında da İstanbul'dan şampiyonlukları aldığında da karakteriyle almıştır ekonomisiyle değil. Onun için biz ekonomimizle değil, karakterimizle yarışacağız. Bu takım çok önemli adımlar atacak. Bunu en yakın zamanda göreceksiniz."