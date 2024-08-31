Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Yollarını Ayırdı

Trabzonspor, ligde ve Avrupa'da alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Avcı, veda paylaşımında hayal kırıklıkları ve erken sonuçlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

31.08.2024 19:09
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TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Avcı, "Şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu" dedi.

Bordo-mavili ekip, ligde ve Avrupa'da alınan üst üste olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Avcı, yazılı olarak yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok sevdiğim Trabzonspor'a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan, gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşça kal demem gerekiyor.

Başta Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan olmak üzere, beni daima evimde hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara, her zaman doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım.

Böyle bir şehre, çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı hayatım boyunca büyük bir gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz.

Belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek sizlere veda ediyorum.

Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Draguş transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak; çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi.

Mevcut kadro, Milli Takımlara tam 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü.

Onlara iyi bakın.

Yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu.

Bugün, bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle geliyor.

Hoşça kal Trabzon."

Kaynak: DHA

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