Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İlk yarı oyunumuz iyi değildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İlk yarı oyunumuz iyi değildi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda iyi bir oyun sergilemediklerini belirtti. Avcı, ikinci yarıda ise doğru oyun ve organizasyon olduğunu ancak sonuçlandıramadıklarını söyledi.

08.08.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "İlk yarı oyunumuz iyi değildi. İkinci yarının bir bölümünde doğru oyun, organizasyon vardı ama sonuçlandıramadık." dedi.

Avcı, Papara Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üçüncü resmi müsabakalarını oynadıklarını belirterek, "Geçen seneden yüzde 90 organizasyonu devam eden bir takımla oynadık. Bizim 11'in 6'sı yeni transfer, girenlerle 9 yeni transferimiz vardı. Rakip, ilk yarı organizasyonu daha iyi uyguladı." diye konuştu.

Çabuk top kayıplarının olduğunu kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Baskıları yapamadık, rakip iyi organizasyonla üzerimize geldi. İlk yarı 2 net pozisyonları var. Bizim de duran toptan kaçırdığımız var. İkinci yarı oyunu dengeleyerek organize şekilde gelmeye başladık. Kaçırdığımız gol sonrası top dışarı çıkarken rakibin kafasına gelip yediğimiz gol var. Sonra 2 pozisyonumuz var ama kaybettik. İlk yarı oyunumuz iyi değildi. İkinci yarının bir bölümünde doğru oyun, organizasyon vardı ama sonuçlandıramadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftar gelmişken mutlu etmek istiyorduk, üzgünüz. Bunu kapatıp 3 gün sonra Sivas maçı oynayacağız. Üzgünüz, özür diliyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz."

Avcı, Orsic'i UEFA kadrosuna almamalarına ilişkin ise "Orsic 1 senedir sakat. Hazırlık maçlarında az süre aldı. Geçen, uzun süre kahve içip bir toplantı yaptık. UEFA listeleri 2 maçlık veriliyor. Sol tarafta Cihan, Trezeguet ve Nwakaeme de oynuyor. Bir de Orsic'i aldığında şişkin oluyor. Bu maçtan sonra devam ettiğinde liste tekrar değişecek. Trezeguet de bu takımın oynayan oyuncusu, plan yaptık. Geçen hafta ilk yarıda performansı olumsuz, Cihan'ın olumluydu. Baskıyı, şiddeti daha iyi yaparız diye düşündük uygulayamadık. Sonra Trezeguet'i soktuk. Nwakaeme de iyi çalışıyor. Süresini arttırarak devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Avusturya takımının teknik direktörünün savunma ağırlıklı bir kadroyla çıktıklarına ilişkin düşüncesine de katılmadığını anlatan Avcı, "Mendy ve Ozan Tufan 8 numara oynayan oyuncular. Baskıları da şiddetli yapabileceğimizi düşündük. İlk yarı onlarda, ikinci yarı top bizdeydi ama bizden daha organize bir takımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Rapid Wien, Avusturya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İlk yarı oyunumuz iyi değildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:04:44. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İlk yarı oyunumuz iyi değildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement