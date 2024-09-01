Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Artık hedef takımlarından bir tanesi olacağız - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Artık hedef takımlarından bir tanesi olacağız

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın kalitesini artırarak ligin önemli takımlarından biri olmaktan çıkıp hedef takımlarından biri olacaklarını söyledi.

01.09.2024 22:58
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Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçte Trabzonspor üzerine koyarak, kalitesini de artırarak ligin önemli takımlarından biriyken artık hedef takımlarından bir tanesi olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, "Maçın başında ilk 10 dakika istediğimiz gibi başlayamadık. Rakip paylaşımında hatalar yaptık. 10. dakikadan sonra dengeyi kurduk. Hücumda daha üretken olmamız gerekirken pozisyon bulamadık. Her zamanki gibi üretme sorunu yaşadık. Dengeli şekilde ilk yarıyı tamamladık. Zaman zaman bireysel hatalardan kalemizde tehlike yaşadık. Bugün olağan dışı bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Maç öncesi 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldık. Maçı kazanamamak beni üzdü. Böyle bir 1,5-2 günden sonra oyuncuların mücadele gücü, oyunu istemeleri, vazgeçmemeleri ilerisi için ve lig periyodunda birtakım tamamlamalar ile birlikte, milli maç arsını iyi değerlendirerek, daha üretken bir takım olacağız sinyallerini verdi. Bu şartlarda oyuncu grubunun yüzde yüzünü sahaya koyması, kimlik ortaya koyması bana göre bu bir kimya bu fişek ateşlenir diye düşünüyorum. Tahminim bu. Temennim de bu. Bundan sonraki süreçte Trabzonspor üzerine koyarak, kalitesini de artırarak ligin önemli takımlarından biriyken artık hedef takımlarından bir tanesi olacak" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Artık hedef takımlarından bir tanesi olacağız - Son Dakika

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