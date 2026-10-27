Trabzonspor, Thomas Reis döneminde 4 maçta 12 puanla Galatasaray farkını 3'e düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Thomas Reis döneminde 4 maçta 12 puanla Galatasaray farkını 3'e düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Thomas Reis döneminde 4 maçta 12 puanla Galatasaray farkını 3\'e düşürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde çıktığı 4 maçta 12 puan toplayarak toplam puanını 19'a yükseltti. Bordo-mavililer, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürerek 9. sıradan 3. sıraya yükseldi.

Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışla zirve yarışında iddiasını artırdı. Alman teknik adamın göreve gelmesinden önce Süper Lig'de 5 haftada 7 puan toplayarak 9. sırada yer alan bordo-mavililer, Reis yönetiminde oynadığı 4 karşılaşmada 12 puan elde ederek toplam puanını 19'a yükseltti. Karadeniz ekibi, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'dan 3'e düşürerek zirve yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelerek karşılaşmayı 4-3 kazanan Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde zirveye her geçen hafta bir adım daha yaklaşıyor.

Yeni sezonda istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, teknik direktör değişikliğinin ardından önemli bir ivme yakaladı. Thomas Reis öncesinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 7 puanla haftayı 9. sırada tamamladı. Bu süreçte 9 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 5 gol gördü.

Lider Galatasaray'ın 13 puanla zirvede yer aldığı dönemde sarı-kırmızılılarla arasında 6 puanlık fark bulunan Trabzonspor, Thomas Reis yönetimindeki çıkışıyla bu arayı kapatmaya başladı.

4 maçta 12 puan topladı

Alman teknik adamın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Trabzonspor, ligde oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamını kazandı. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin yanı sıra Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki süreçte ortaya koyduğu performansla dikkat çeken bordo-mavililer, 9 maç sonunda 19 puana ulaştı.

Reis yönetiminde 4 maçta 12 puan toplayan Trabzonspor, puanını 19'a çıkarırken, maç başına puan ortalamasını da 1.40'tan 3'e yükseltti.

Zirveyle aradaki mesafe 3 puan

Ligin 9. haftası itibarıyla 22 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki puan farkı 3'e geriledi. İlk 5 haftada 9. sırada bulunan bordo-mavililer, 9. hafta sonunda 3. sıraya kadar yükselerek şampiyonluk yarışında güçlü bir konuma geldi.

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı bu çıkışı sürdürerek zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı ve şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak için koltuğu ele geçirmek istiyor.

Avrupa'da da zirveye doğru

Trabzonspor, Süper Lig'de yakaladığı çıkışı UEFA Konferans Ligi'ne de taşıdı. Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2, İskoçya ekibi Hearts'ı ise sahasında 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Avrupa'da oynadığı iki karşılaşmadan 6 puan çıkardı. Hem iç sahada hem de deplasmanda kazanan Karadeniz temsilcisi, Thomas Reis yönetiminde yakaladığı yükselişi Avrupa arenasında da sürdürdü.

Kaynak: İHA
GalatasarayThomas ReisTrabzonsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Ne vize ne pasaport gerekiyor Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:12:51. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Thomas Reis döneminde 4 maçta 12 puanla Galatasaray farkını 3'e düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei