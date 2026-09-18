Trabzonspor, Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'ı konuk ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.