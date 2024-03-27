Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Bir grup 19 yaş altı takımıyla maç yaparken, diğer grup salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

27.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:34
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

İlk grupta yer alan futbolcular 19 yaş altı takımı ile maç yaparken, diğer gruptaki oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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