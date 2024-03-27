Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.
İlk grupta yer alan futbolcular 19 yaş altı takımı ile maç yaparken, diğer gruptaki oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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Fenerbahçe ve Hatayspor formaları da giyen Yassine Benzia, Cezayir ile Güney Afrika arasında oynanan hazırlık maçında harika bir gol attı. Maç 3-3 berabere sonuçlandı. Benzia'nın attığı gol büyük beğeni topladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı geçen Alex Oxlade-Chamberlain ise bireysel çalışmalara başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Antrenmanın sonunda ise sakatlığı düzelen Oxlade-Chamberlain bireysel olarak çalıştı. Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.
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