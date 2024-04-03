Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor\'u 3-1 yendi

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic (Dk. 76 Cebrail Karayel), Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Niangbo), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Cicaldau (Dk. 65 Ethemi), Ndao (Dk. 65 Sambou), Cikalleshi (Dk. 65 Moreno)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 90+2 Orsic), Visca (Dk. 80 Fountas), Enis Bardhi, Trezeguet (Dk. 73 Umut Bozok), Pepe (Dk. 80 Fernandez)
Goller: Dk. 19 Trezeguet, Dk. 59 Visca (penaltıdan), Dk. 88 Fountas (Trabzonspor), Dk. 79 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Oğulcan Ülgün, Dk. 74 Hadebe, Dk. 90+4 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 49 Eren Elmalı, Dk. 54 Uğurcan Çakır, Dk. 63 Berat Özdemir (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.
59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Meunier'in sert şutunda, Guilherme'nin topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı işaret etti. Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
79. dakikada Ethemi'nin sağ kanattan yerden ortasında N'Zonzi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
81. dakikada Moreno'nun sol kanattan ortasında, Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
88. dakikada Fountas'ın sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
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