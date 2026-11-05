Trabzonspor'u 1-0 yenen Freiburg'un teknik direktörü Schuster, 3 puanı değerli buldu - Son Dakika
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Trabzonspor'u 1-0 yenen Freiburg'un teknik direktörü Schuster, 3 puanı değerli buldu

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Trabzonspor\'u 1-0 yenen Freiburg\'un teknik direktörü Schuster, 3 puanı değerli buldu
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, deplasmanda alınan 3 puanın çok değerli olduğunu belirterek Trabzonspor'un kaliteli ve enerjisi yüksek bir takım olduğunu söyledi.

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, Trabzonspor'un çok kaliteli ve enerjik bir takım olduğunu belirterek, böyle bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın önemli bir mücadeleye sahne olduğunu belirten Schuster, "Bugün çok önemli bir maç oynadık. Defansif anlamda agresif bir oyun ortaya koyduk. Bazı fırsatları değerlendiremedik. Böyle bir stadyumda önemli bir karşılaşmaya çıktık ve çok değerli 3 puan aldık" dedi.

Trabzonspor'un oyun kalitesine dikkat çeken Schuster, "Trabzonspor kalite olarak çok iyi ve enerjisi yüksek bir takım. Top kazanma konusunda oldukça iyiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
TrabzonsporKonferansFreiburgSporSon Dakika

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