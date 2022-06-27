Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı - Son Dakika
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Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı

27.06.2022 21:44

Trabzonspor'un başarısında önemli payı olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Egemen Korkmaz, kulüple yollarını ayırdı. Trabzonspor'un Egemen Korkmaz için yaptığı veda paylaşımında, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın bir parçası olurlar... Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." denildi.

Geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinin önemli isimlerinden Egemen Korkmaz, kulüple yollarını ayırdı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER EGEMEN KORKMAZ"

Trabzonspor'dan Egemen Korkmaz için yapılan paylaşımda, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın bir parçası olurlar... Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." ifadeleri kullanıldı. Korkmaz'ın ailesine yeterince vakit ayıramadığı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı - Son Dakika
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