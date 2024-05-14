Trabzonspor U19 Takımı Şampiyonluk Kutlamalarıyla Trabzon\'a Döndü

Spor

U19 Elit A Ligi final maçında Y. Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor U19 Takımı Trabzon'a geldi.

U19 Elit A Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor takımını havalimanında Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Asbaşkan Kafkas, oyuncular ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ayrıca Asbaşkan Kafkas tarafından U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka'ya çiçek taktim edildi. - TRABZON