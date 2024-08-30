Trabzonspor, St. Gallen\'e penaltılarla mağlup olarak Avrupa\'ya veda etti

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TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği St. Gallen'i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 5-4 mağlup olup, Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, üzgün olduklarını belirterek, "Oyunun ilk yarısında zaman zaman baskıları doğru yaptık, zaman zaman yapamadık. Baskıdan kaptıklarımızda belki maçı erken koparma duygusu ile çabuk ikinci pas, üçüncü pas, top kayıpları yaptık, rakibin de organizasyonları vardı oyuna ortak oldu. Taçtan da çıkardığımız topla ilk yarı itibariyle gol yedik. Fırsat da yakaladık, çok fazla bir şey vermedik belki ama rakip oyuna ortaktı. İkinci yarıda oyun formasyonunda biraz değişiklik yaptık. Erken golü bulduk. Girdiğimiz fırsatlar var, değerlendiremediklerimiz var, sonuçlandıramadıklarımız var, atamadığımız final pasları var, direkten dönenler var. Uzatmalar da dahil oyunun bütün kontrolü elimizdeydi. İki maça baktığında ilk maçta da bitirebilirdik. Bugün itibariyle 1-1'den sonra ikinci yarı itibariyle gerekli fırsatları da yakaladık ama sonuçlandırmayla ilgili sıkıntılarımız oldu" dedi.

'TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'

Taraftardan özür dileyen Avcı, "Uzatmalar ve penaltılar, kaybettik. Çok buna devam etmek istiyorduk. Bunda hakikaten duygusalız ve üzgünüz. Oyuncularım da aynı şekilde üzgün. İki maçta yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik, penaltılarla kaybettik. Üzgünüz, oyuncular da üzgün. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Belki bir gün daha üzüleceğiz ama pazar günü bir maç daha var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp ligin ikinci haftasını oynayacağız. Ona doğru başlangıç yapmak istiyoruz. Dediğim gibi buraya gelen taraftarlara en azından tur maçı izlettirdik. İki maç yukarı çıkan oyunumuzun karşılığını alamadık diye düşünüyorum. Rakibi tebrik ediyorum" diye konuştu.

'ÖZ ELEŞTİRİYİ YAPTIM ZATEN'

Açıklaması sonrası öz eleştiri yapması konusundaki soruya yanıt veren Avcı, şöyle konuştu:

"Parçaları tamamlamak hızla kolay değil ama burada hep ifade ediyorum. Her hafta oyunun içinde oyuncuları da değiştirmek durumunda kalabiliyoruz. 11 oyuncu transfer ettik şu ana kadar. Yavaş yavaş oyun üstüne konurken bence sonuçlandırma ile ilgili olan bölümü belki daha iyi yapabilirdik. Zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşadık. Bugün ligde daha ikinci maçı oynamadık. Avrupa'da da şöyle oldu. 6 maç; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 tane de mağlubiyet aldık. Baktığında oyunda biraz bize dönebilseydi veya bir turu bunu geçebilseydik belki bunda daha hızla ilerleyebilirdik. Yani özellikle Rapid eşleşmesinin ikinci maçında bu öz eleştiriyi yaptım zaten. Bu oyun sonuna kadar oyun disiplinine sadık kalma oyunu. Zaman zaman parçaları tamamlayamadığımız veya geç kaldığımız oyunlar da oldu, oyuncular da oldu. Bunun üzerinden bakabiliriz. Ama sonuçta bunu tekrar çok bozulan değil ama tekrar düzeltecek durumu da bizler oluşturacağız."

ENRICO MAASSEN: MUTLUYUZ

St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen ise "Kazanmaktan ötürü gerçekten çok mutluyuz ve bu sevinci yaşıyoruz. İlk yarı çok cesaretli bir şekilde topa da sahip olarak oynadığımızı düşünüyorum. Zaten düşündüğümüz, planladığımız ilk maçta da ikinci yarıda oynadığımız oyuna yakın bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıdaki dominant oyunumuzla beraber zaten oyun üstünlüğümüzle devre arasına girdiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda tabi ki konsantrasyon bozukluğu ile kaynaklanan bir gol yedik. Bizim için kötü bir süreç oldu. Burada Trabzonspor'un güçlü taraftarı devreye girdi ve tabi ki yedek kulübesindeki güçlü kadrosuyla bizi zorlamaya başladılar. Bu durumdayken de özellikle takımımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü hiçbir zaman pes etmediler ve sonuna kadar mücadele ettiler. 60'ıncı dakikadan sonra da zaten iki takımın dengeli mücadelesi ile geçti. Genel olarak baktığımızda iki tane pozisyon verdik bir tanesi zaten golle sonuçlandı, birinde de frikikte ufak bir sıkıntı yaşadık. Eğer o gol olsaydı gerçekten buradan üzgün ayrılabilirdik. Çok mutluyum" dedi.