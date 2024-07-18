Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile eşleşti - Son Dakika
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile eşleşti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak. Ruzomberok, 1. eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u eleyerek 2. eleme turuna çıkmıştır. İlk maç deplasmanda oynanacak ve rövanş ise Trabzonspor'un evinde gerçekleşecektir. Maçlar 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır.

18.07.2024 20:31
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 1. eleme turunda Ruzomberok, Kazakistan temsilcisi Tobol'a üstünlük kurarak 2. eleme turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

Tobol karşısında evindeki ilk maçı 5-2 kazanan Ruzomberok, deplasmandaki rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. eleme turuna çıktı.

Trabzonspor, Ruzomberok ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile eşleşti - Son Dakika

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