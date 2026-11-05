Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Kübler'in golüyle Freiburg'a 1-0 yenildi - Son Dakika
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Kübler'in golüyle Freiburg'a 1-0 yenildi

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UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Freiburg'a 1-0 yenildi. Freiburg'a galibiyeti getiren golü 14. dakikada Kübler kaydetti ve ilk yarı 1-0'lık konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi.

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 87 Bouchouari), Mendy (Dk. 58 Ozan Tufan), Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

FREİBURG: Backhaus, Kübler (Dk. 87 Treu), Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Irie (Dk. 73 Beste), Grifo (Dk. 61 Scherhant), Goto (Dk. 61 Suzuki), Matanovic

GOL: Dk. 14 Kübler, (Freiburg)

SARI KARTLAR: Saviolo, Nwaiwu, (Trabzonspor) - Eggestein, Engelhardt, Makengo, (Freiburg)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Freiburg'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

12'nci dakikada Eggestein'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

14'üncü dakikada Grifo'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasından topa yükselen Matanovic'in kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. Seken topla buluşan Kübler'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

21'inci dakikada Matanovic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta savunmaya çapan top kaleci Onana'da kaldı.

26'ncı dakikada Salah'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top az farkla dışarı çıktı.

29'uncu dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top diğerin yanından dışarı gitti.

39'uncu dakikada Kübler'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Onana topu kontrol etti.

41'inci dakikada Saviolo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Salah'ın şutunda top üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada Eggestein'ın pasında topla buluşan Grifo'nun şutunda top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Freiburg'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

61'inci dakikada Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Onuachu'nun kafa vuruşunda topa dokunan Salah'ın şutunu kaleci Backhaus kurtardı.

85'inci dakikada Salah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.

88'inci dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

90+2'nci dakikada Nwaiwu'nun kafa ile indirdiği topla ceza sahasında buluşan Salah'ın şutunda top kaleci Backhaus'ta kaldı.

Karşılaşma konuk ekip Freiburg'un 1-0 'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Kart cezalısı Cabral, kadroda yer almazken Melih Kabasakal ve Savic maça yedek kulübesinde başladın. Bu isimlerin yerine Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç ve Mendy maça ilk 11'de başladı.

TRABZONSPOR TRİBÜNLERİ DOLDU

Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili ekibin, Freiburg'u konuk ettiği maçta tribünlerin büyük bölümü doldu. Misafir takım Freiburg için ayrılan misafir takım tribününde az sayıda taraftar maçı takip etti.

Kaynak: DHA
TrabzonsporKonferansFreiburgSporSon Dakika

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