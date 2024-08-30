Abdullah Avcı: İki maçta çıkan oyunun karşılığını alamadık

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzon'da İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltı atışları sonucunda yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iki maçta yukarı çıkan oyunlarının karşılığını alamadıklarını düşündüğünü söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı özelinde aceleci davrandıklarını belirten Avcı, "Oyunun ilk yarısı zaman zaman baskıları doğru yaptık, zaman zaman yapamadık. Baskıdan kaptıklarımızda belki maçı erken koparma duygusu çabuk ikinci pas, üçüncü pasta kayıplar yaptık. Rakibin de organizasyonları vardı, oyuna ortak oldu. Taçtan da çıkardığımız topla ilk yarı itibarıyla gol yedik, fırsat da yakaladık. Çok fazla bir şey vermedik belki ama rakip oyuna ortaktı." dedi.

İkinci yarıda oyun formasyonunda biraz değişiklik yaptığını anlatan Avcı, "İkinci yarının tamamı, erken golü de bulduk, girdiğimiz fırsatlar var, değerlendiremediklerimiz var, sonuçlandıramadıklarımız var, atamadığımız final pasları var, direkten dönenler var. Uzatmalar da dahil oyunun bütün kontrolü elimizdeydi. İki maça baktığımda, ilk maçta da bitebilirmiş, bugün itibarıyla 1-1'den sonra da ikinci yarı itibarıyla gerekli fırsatları da yakaladık, sonuçlandırmayla ilgili sıkıntılarımız oldu, penaltılarda kaybettik." diye konuştu.

"Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Avcı, üzgün olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok buna devam etmek istiyorduk, bunda hakikaten duygusalız ve üzgünüz, oyuncularım da aynı şekilde üzgün. Buna 'şanssızlık' mı diyeceğiz, bu kadar iki maçta yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik penaltılarla kaybettik, üzgünüz, oyuncular da üzgün. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Belki bir gün daha üzüleceğiz ama pazar günü bir maç daha var, ona en iyi şekilde hazırlanıp ligin ikinci haftasını oynayacağız daha, ona doğru başlangıç yapmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlara da bir tur maçı en azından izletirdik. İki maçtır çıkan oyunumuzun karşılığını alamadık diye düşünüyorum. Rakibi tebrik ediyorum."

Abdullah Avcı, bir gazetecinin, alınan sonuçlarla ilgili özeleştiri yapması gerekirse neler söyleyeceğini sorması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Parçaları tamamlamak hızla kolay değil ama burada hep ifade ediyorum, her hafta oyunun içinde oyuncular da değiştirmek durumunda kalabiliyoruz. 11 oyuncu transfer ettik şu ana kadar, yavaş yavaş oyun üstünlüğünü alırken bence sonuçlandırmayla ilgili olan bölümü belki daha iyi yapabilirdik, zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşadık. Bugün ligde daha ikinci maçı oynamadık. Avrupa'da da şöyle oldu, 6 maç, 2 galibiyet, 2 tane beraberlik, 2 tane de mağlubiyet aldık. Baktığında oyun da biraz bize dönebilseydi veya bir turu geçebilseydik belki bunda daha hızla ilerleyebilirdik. Zaman zaman parçaları tamamlayamadığımız veya geç kaldığımız oyunlar da oldu, oyuncular da oldu, bunun üzerinden bakabiliriz."