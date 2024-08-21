Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu için İsviçre'ye geldi - Son Dakika
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu için İsviçre'ye geldi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu için İsviçre\'ye geldi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı için St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, özel uçakla İsviçre'ye ulaştı ve havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı. Sakat ve cezalı oyuncular kadroda yer almadı.

21.08.2024 15:50
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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye geldi.

THY ait özel uçakla sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan hareket eden bordo-mavili kafile, 3,5 saatlik yolculuğun ardından Zürih Havalimanı'na ulaştı.

Bordo-mavili takımı havalimanı çıkışında karşılayan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verdi.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun da teknik heyet ve futbolculara başarı diledi.

Trabzonspor kafilesi, kara yoluyla St. Gallen şehrine hareket etti.

Kafilede, sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme, kart cezaları bulunan Pedro Malheiro ile Eren Elmalı yer almadı.

Trabzonspor, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Kybunpark'ta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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