Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik ısınma ile başlayan antrenman 5'e 2 çalışmasının ardından geniş alan oyunları ile tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın Kopenhag'a giderek karşılaşma öncesi son antrenmanını Parken Stadyumu'nda gerçekleştirecek.
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