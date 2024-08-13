Trabzonspor, Ukraynalı stoper Arsenii Batahov ile anlaşma sağladı

Spor

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı stoper Arsenii Batahov ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Trabzonspor'da 4+1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya 2024/25 futbol sezonunda 648 bin 500 avro, 2025/26 futbol sezonunda 680 bin 500 avro, 2026/27 futbol sezonunda 726 bin 250 avro ve 2027/28 futbol sezonunda 779 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde 2028-29 sezonunda Batahov'a 882 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'inin verileceği bildirildi.