Trabzonspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu

Trabzonspor\'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 24 Haziran Pazartesi günü toplanarak çalışmalara başlayacak. Hazırlıklarının Trabzon etabı 30 Haziran Pazar günü tamamlanacak. Ardından takım, 1 Temmuz Pazartesi günü Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar burada hazırlıklarını sürdürecek.

27.05.2024 14:12
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Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 24 Haziran Pazartesi günü toplanarak çalışmalara başlayacak bordo-mavili takım, hazırlıklarının Trabzon etabını 30 Haziran Pazar günü tamamlayacak.

Trabzonspor, 1 Temmuz Pazartesi günü ise Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu - Son Dakika
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