Trabzonspor\'un 59. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bordo-mavili kulübün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, protokol üyeleri ve taraftarların katılımıyla Ziyabey Tesisleri'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüyüş gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı önünde devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yalnızca bir kuruluş yıl dönümünü değil, bir şehrin ayağa kalkışını, Anadolu'nun futboldaki büyük devrimini ve bordo-mavi renklerin 59 yıldır süren onurlu mücadelesini kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana armanın hakkını verebilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Doğan, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir mirası taşıdıklarını ifade etti.

Trabzonspor'un geçmişinin kendileri için bir pusula olduğunu vurgulayan Doğan, bugünkü mücadelelerinin temelinde bu mirasın bulunduğunu, geleceğin ise çocuklara karşı en büyük sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Göreve geldiklerinde hayal olarak görülen pek çok hedefi birer birer gerçeğe dönüştürdüklerine dikkati çeken Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı inançla ve aynı cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı, dünyanın neresinde olursa olsun göğsünü gere gere 'Ben Trabzonsporluyum.' diyeceği yarınlar için canla başla çalışıyoruz."

Doğan, 59 yıl önce yakılan meşalenin milyonlarca taraftarın yüreğinde yanmaya devam ettiğini belirterek, görevlerinin bu meşaleyi söndürmeden gelecek nesillere teslim etmek olduğunu ifade etti.

"Trabzonspor'un büyüklüğü sadece kazandığı kupalarla anlatılamaz"

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise Trabzonspor'un, kuruluşundan kısa bir süre sonra Türk futbolunun kaderini değiştirdiğini söyledi.

Bordo-mavili takımın kazandığı kupalara dikkati çeken Ören, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'un büyüklüğü sadece kazandığı kupalarla anlatılamaz. Çünkü Trabzonspor, mahalle aralarında top koşturan çocukların hayalidir. Sabahın ilk ışığında denize açılan balıkçıların duasıdır. Gurbette bordo-mavi atkısını omzuna alan her Trabzonlunun memleket hasretidir. Haksızlık karşısında boyun eğmeyen, dimdik duran, emeğe inanan, öz kaynaklarına güvenen ve ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen bir karakterin adıdır."

Törende, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ertuğrul Doğan ile Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program kapsamında şampiyonluk kupaları sergilendi. Trabzonspor'un kuruluşundan bugüne kadar yaşanan önemli anlara ilişkin haber ve fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapılırken, şampiyonluk kadrosunun yer aldığı hatıra fotoğrafı çekim alanı da oluşturuldu.