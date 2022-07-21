Trabzonspor'un Avusturya kampı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Avusturya kampı

21.07.2022 20:19
Trabzonspor'un Avusturya kampı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde dün ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, günü çift antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldıktan sonra Avusturya kampına gelen teknik direktör Abdullah Avcı, akşam çalışmasını yönetti.

Avusturya kampındaki ilk çalışmasına çıkan Avcı, antrenman öncesi yardımcısı Orhan Ak ile uzun süre görüşürken, kaptan Uğurcan Çakır ile de kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan ile izinli olan Djaniny Semedo katılmadı.

İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncuların neşeli oldukları gözlenirken özellikle Siopis ve Kouassi'nin şakalaşmaları dikkati çekti.

Trabzonspor'un 29 Temmuz'da tamamlamayı planladığı Avusturya kampının 1 gün önce sona ereceği belirtildi. Trabzonspor, 28 Temmuz'da akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek.

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Kaynak: AA

Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor, Başakşehir, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Avusturya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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