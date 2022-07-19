Trabzonspor'da Slovenya kampının ardından futbolcular, Avrupa'da İtalya, Hırvatistan gibi ülkelere gezmeye giderken bazı oyuncular da yaşadığı ülkelere döndü.

Bordo-mavili takımda genç oyuncular Hakan Yeşil ile Behlül Aydın , Avusturya kampı kadrosunda yer almayacak. Bu oyuncuların başka kulüplere kiralık olarak transferleri için görüşmelerde bulunmalarına izin verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın başlayacak - Son Dakika

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