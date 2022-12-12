Trabzonspor'da teknik patron Avcı'nın "artık beklemem" deyip neşteri vurduğu isimler belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor'da teknik patron Avcı'nın "artık beklemem" deyip neşteri vurduğu isimler belli oldu

12.12.2022 10:58

Trabzonspor'un deneyimli hocası Abdullah Avcı'nın "3-4 aydır bireysel performansını artırmasını beklediğim futbolcular var. Artık beklemem. Gerekirse onların yerine altyapıdan oyuncu çıkarırım. Burası Trabzonspor" ifadelerini kullanmasının ardından takımdan ayrılacak isimler belli oldu. Bordo-mavililerin Yusuf Erdoğan ve Djaniny ile vedalaşması bekleniyor.

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Performans göstermeyen oyuncuların takımda tutulmayacağına gerekirse alt yapıdan oyuncu oynatacağına dair ifadeler kullanan Avcı'nın hedefindeki isimlerin kim olduğu ortaya çıktı.

"GEREKİRSE ALT YAPIDAN OYUNCU ÇIKARIRIM"

Bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyan Abdullah Avcı, "3-4 aydır bireysel performansını artırmasını beklediğim futbolcular var. Artık beklemem. Gerekirse onların yerine altyapıdan oyuncu çıkarırım. Burası Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASI GİDECEKLER

Akşam'ın haberine göre Devre arası transfer döneminde takımdan gidecek ilk ismin Yusuf Erdoğan olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun da ayrılmak istediği ve farklı kulüplerle görüştüğü öğrenildi. Yabancı futbolcular arasında da Djaniny ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezonki şampiyonlukta önemli rol oynayan yıldız oyuncu, bu yıl beklentilerin çok altında kaldı. Daha önce Djaniny için kulübe gelen teklifler reddedilmişti. Ancak bu kez yönetimin pazarlık masasına oturması bekleniyor.

KARARI AVCI VERECEK

Abdullah Avcı, önümüzdeki haftalarda takımla ilgili raporunu yönetime sunacak. Burada gönderilmesini istediği oyuncuların tamamı bulunacak. Yönetim de buna göre transferde yol haritası oluşturacak.

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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da teknik patron Avcı'nın "artık beklemem" deyip neşteri vurduğu isimler belli oldu - Son Dakika
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