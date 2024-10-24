Trabzonspor'un eski yöneticisinin Oosterwolde için attığı tweet olay oldu - Son Dakika
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Trabzonspor'un eski yöneticisinin Oosterwolde için attığı tweet olay oldu

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Trabzonspor'un eski Asbaşkanı Nevzat Aydın, Fenerbahçe'nin sakatlanan yıldızı Oosterwolde'nin sezonu kapatması hakkında attığı tweetle gündem oldu. Aydın tweetinde, "Oosterwolde sakatlığı yüzünden sezonu kapatmış. Hangi oyuncu olursa olsun konu sağlık olunca insanın futbolcu için içi burkuluyor. Tabii yere yatırılıp etkisiz hale getirilmiş taraftarın kafasına acımasızca tekme atanlar hariç" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarları da Aydın'ın attığı tweete büyük tepki gösterdi.

24.10.2024 16:22
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı Süper Lig 9. hafta maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, sezonu kapattı. Trabzonspor'un eski Asbaşkanı Nevzat Aydın da Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde'nin sezonu kapatmasıyla ilgili attığı tweet ortalığı yangın yerine çevirdi.

"SEZONU KAPATTI"

Jose Mourinho, dün düzenlediği basın toplantısında, "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe Kulübü de oyuncunun sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini duyurmuştu.

"TARAFTARIN KAFASINA TEKME ATANLAR HARİÇ"

Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarlarından büyük eleştiri aldı. Geçen sezon oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlara atıfta bulunan Aydın, "Oosterwolde sakatlığı yüzünden sezonu kapatmış. Hangi oyuncu olursa olsun konu sağlık olunca insanın futbolcu için içi burkuluyor. Tabii yere yatırılıp etkisiz hale getirilmiş taraftarın kafasına acımasızca tekme atanlar hariç" tweetiyle kısa sürede viral oldu.

FENERBAHÇELİLER DELİYE DÖNDÜ

Nevzat Aydın'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce görüntülenme alırken, sarı-lacivertli taraftarlar da sezonu kapatan yıldız oyuncuları için Nevzat Aydın'ın attığı tweete büyük tepki gösterdi.

İşte o tweet;

Trabzonspor'un eski yöneticisinin Oosterwolde için attığı tweet olay oldu
Trabzonspor\'un eski yöneticisinin Oosterwolde için attığı tweet olay oldu

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un eski yöneticisinin Oosterwolde için attığı tweet olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hakkican Àydogdu:
    Ne beklediniz Laz kafası sahaya giren taraftarı meşrulaştıran bir zihniyet bu zihniyetin zihniyetine 4 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    DOĞRU SÖYLEMİŞ BETER OLSUN 3 5 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    doğru demiş yalan mı 3 5 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    tebrikler Nevzat Aydın.Nedice de yerde etkisiz bir adamın kafasına tekme atan ancak İsrailli olur.O futbolcu olamaz. 1 6 Yanıtla
  • Emin Erol:
    trabzonspor nefret ediyorum senden tütk futbolunun katili yüzkarası trabzonspor 5 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    o say samuel öpsün seni 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Az bile Demiş Allah büyük işte Kimsenin ettiği yanına kar kalmaz 1 4 Yanıtla
  • aydın başardı:
    Adama sorarlar o taraftar sahaya girerek futbolculara saldırma hakkını kimden almış.Az bile yaptılar 4 1 Yanıtla
  • Furkan Solak:
    Fena saplamış 1 4 Yanıtla
  • cengiz ünlü:
    taraftariniza sahip cikin ne isi var lan sahada 4 1 Yanıtla
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