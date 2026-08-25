Trabzonspor'un Ferencvaros Maçı Hazırlığı Sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un Ferencvaros Maçı Hazırlığı Sürüyor

Trabzonspor\'un Ferencvaros Maçı Hazırlığı Sürüyor
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Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maç için antrenman yapıyor, yeni transfer Fabinho takımla.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi.

5'e 2 devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını yarın TSİ ile 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı futbolcu Fabinho da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Ferencvaros Maçı Hazırlığı Sürüyor - Son Dakika

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