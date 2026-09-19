Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta Kabasakal iddialı olduklarını söyledi - Son Dakika
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Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta Kabasakal iddialı olduklarını söyledi

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Trabzonspor\'un Galatasaray\'ı 4-0 yendiği maçta Kabasakal iddialı olduklarını söyledi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Melih Kabasakal, lige iyi başlayamadıklarını ancak bu galibiyetle iddialı olduklarını göstermek zorunda olduklarını, A Milli Takım'a çağrılmasının hayali olduğunu söyledi.

Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal, lige çok iyi başlayamadıklarını belirterek, Galatasaray galibiyeti ile iddialı olduklarını göstermek zorunda olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın futbolcusu Melih Kabasakal, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Lige çok iyi başlayamamıştık ama bugün kazanıp bu ligde iddialı olduğumuzu göstermek zorundaydık. İyi oynadık ve mücadele ettik. İyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" dedi.

"Ben görev verildiği taktirde elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum"

Trabzonspor için elinden geleni yapacağını kaydeden Kabasakal, "Ben görev verildiği taktirde elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Bir dakika ise bir dakika, 90 dakika ise 90 dakika Trabzonspor için elimden ne geliyorsa yapacağım diye söz vermiştim. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"İnşallah milli takımda da Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum"

A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasını değerlendiren Kabasakal, "Senelerdir hayalimdi. Bu sene Trabzonspor olmak üzere hayallerimizi yaşıyorum diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda da Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montella hocama ve ekibime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigMilli TakımGalatasarayTrabzonsporSporSon Dakika

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