Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti

Trabzonspor, altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ı, 9.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Ajax'a sattı.
Fırtınanın altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor forması altında gösterdiği performans ile Avrupa ülkelerinin radarına girmişti. Bunun üzerine Hollanda devi Ajax elini çabuk tutarak, genç stoper ile 9.5 milyon euro bonservis karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, forma giydiği maçlarda başarılı işler çıkartan Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a satarak 9.5 milyon euroyu kasasına koymuş oldu.
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