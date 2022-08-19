Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti - Son Dakika
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Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti

19.08.2022 13:57
Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti

Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan, Ajax'a transfer oldu. Hollanda ekibi, Ahmetcan'ı 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Ajax, futbolcunun bir sonraki transferinden elde edeceği bonservis gelirinin yüzde 15'ini de bordo-mavili ekibe verecek. Genç yıldız, Yusuf Yazıcı'dan sonra kulüpten ayrılan en pahalı ikinci futbolcu oldu.

Trabzonspor, altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ı, 9.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Ajax'a sattı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fırtınanın altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor forması altında gösterdiği performans ile Avrupa ülkelerinin radarına girmişti. Bunun üzerine Hollanda devi Ajax elini çabuk tutarak, genç stoper ile 9.5 milyon euro bonservis karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR, 9.5 MİLYON EUROYU KASASINA KOYACAK

Trabzonspor, forma giydiği maçlarda başarılı işler çıkartan Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a satarak 9.5 milyon euroyu kasasına koymuş oldu.

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