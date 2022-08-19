Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti

Trabzonspor, altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ı, 9.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Ajax'a sattı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fırtınanın altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor forması altında gösterdiği performans ile Avrupa ülkelerinin radarına girmişti. Bunun üzerine Hollanda devi Ajax elini çabuk tutarak, genç stoper ile 9.5 milyon euro bonservis karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR, 9.5 MİLYON EUROYU KASASINA KOYACAK

Trabzonspor, forma giydiği maçlarda başarılı işler çıkartan Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a satarak 9.5 milyon euroyu kasasına koymuş oldu.