Trabzonspor'un ilk gol atan futbolcusu Osman Türk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzonspor'un ilk gol atan futbolcusu Osman Türk hayatını kaybetti

Trabzonspor\'un ilk gol atan futbolcusu Osman Türk hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Türk, 1966 yılında kırmızı-beyaz Trabzonspor'da forma giymiş ve daha sonra 2 Ağustos 1967'de kurulan kulüpte 6 sezon boyunca oynamıştır. Cenaze töreni yarın İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenecektir.

17.05.2024 11:33
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Trabzonspor Kulübü, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilk resmi golünü atan eski futbolcumuz ve Divan Kurulu üyemiz Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Eski futbolcumuza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Açıklamada, Türk'ün ilk olarak 1966 yılında kırmızı-beyaz Trabzonspor'da, daha sonra ise 2 Ağustos 1967'de kurulan kulüpte 6 sezon boyunca forma giydiği kaydedildi.

Osman Türk için yarın İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA

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