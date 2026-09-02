Trabzonspor'un milli aradaki özel maç rakipleri Drogheda United ve Zenit - Son Dakika
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Trabzonspor'un milli aradaki özel maç rakipleri Drogheda United ve Zenit

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Trabzonspor, milli maç aralarında 1 Ekim'de Trabzon'da Drogheda United ile, 15 Kasım'da Rusya'da Zenit ile özel maç yapacak. Karşılaşmaların başlama saatleri sırasıyla 19.00 ve TSİ 17.00 olarak açıklandı.

Trabzonspor'un ekim ve kasım aylarında milli maçlar nedeniyle verilecek aralarda oynayacağı özel karşılaşmaların programı açıklandı. Bordo-mavililer, Trabzon'da Drogheda United'ı konuk ederken, Rusya'da ise Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilecek ilk arada 1 Ekim 2026 Perşembe günü kardeş kulübü Drogheda United ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Zenit ile Rusya'da karşılaşacak

Bordo-mavililer, ikinci milli arada ise Rusya'nın önemli kulüplerinden Zenit ile özel maç yapacak. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 17.00 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Trabzon, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un milli aradaki özel maç rakipleri Drogheda United ve Zenit - Son Dakika

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