Trabzonspor\'un Rizespor maçı antrenmanı ayak tenisiyle sona erdi

Trabzonspor'un Rizespor maçı antrenmanı ayak tenisiyle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman ayak tenisiyle sona erdi, hazırlık yarın tamamlanacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve 5'e 2 çalışma yaptı.
Antrenman, gruplar halinde gerçekleştirilen ayak tenisiyle sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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