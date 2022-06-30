Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına ziyaretçi akını

Kardeş Mustafa Dereli de "Kupayı görmeye geldik. Yıllardır hayalini kuruyorduk. İnşallah yeni şampiyonluklar yaşayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2021-22 sezonu lig şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk kupası Şamil Ekinci Müzesi'nde ziyarete açıldı. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından dün sergilenmesi amacıyla teslim edilen kupayı görmek isteyen taraftarlar müzeye koştu. Kupayı müzedeki ilk gününde ziyaret edenlerin sayısı bini geçti. Şehir dışından ve yurt dışından gelen taraftarlar Şampiyonluk Kupası'yla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Kaynak: DHA

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