Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına "Kulüp" şarkısı damga vurdu - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına "Kulüp" şarkısı damga vurdu

08.05.2022 22:12

Şampiyon olan Trabzonspor'un İstanbul'daki kutlaması Yenikapı'da yapıldı. "Kulüp" şarkısı ile doyasıya eğlenen bordo-mavili taraftarların havadan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Doyasıya eğlenen bordo-mavili taraftarlar, Yenikapı'da müthiş bir atmosfer yarattı.

TARAFTAR DOYASIYA EĞLENDİ

Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarına damga vuran "Kulüp" şarkısı, Yenikapı'da da çalındı. Şarkı eşliğinde ritmik hareketler yapan bordo-mavili taraftarlar ortaya harika görüntüler çıkardı. Havadan çekilen videoda, bordo-mavili taraftarların yarattığı atmosfer sosyal medyada gündeme oturdu.

Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı
Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı
Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı
Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı
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Trabzonspor, İstanbul, Yenikapı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına 'Kulüp' şarkısı damga vurdu - Son Dakika


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