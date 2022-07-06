Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un Slovenya kampı

06.07.2022 12:59

Trabzonspor, yeni sezon öncesi birinci etap yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi birinci etap yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan Elegance Otel'in yakınındaki sahada günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kondisyona yönelik antrenmana tedavileri yapılan Stefano Denswil, Serkan Asan, Kerem Şen ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Antrenmanın sonunda sağ ayak topuğunda ağrı hisseden Edin Visca, bir süre tedavisi yapıldıktan sonra sahadan ayrıldı.

Avcı, basın mensuplarıyla sohbet etti

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Edin Visca röportajını haberleştiren basın mensuplarının yanına gelen Avcı, "Hep siz bizim çalışmalarımızı izliyorsunuz, biraz da ben sizin çalışmalarınızı izleyeyim." dedikten sonra Bosna Hersekli oyuncunun o dönemde görev yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer sürecini anlattı.

YORUMLAR
500
SPOR Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı SPOR Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı Trabzonspor'un Slovenya kampı Trabzonspor'un Slovenya kampı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:22 Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:37:33. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement