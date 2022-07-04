SPOR Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı

Slovenya'daki ilk antrenmanını yapan bordo mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yaptı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman geniş alan oyunlarıyla tamamlandı. Takımın Trabzon kampında yer almayan Edin Visca , Slovenya'daki ilk günde takım arkadaşlarıyla birlikte kampa girdi.

Kaynak: DHA

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