SPOR Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı

04.07.2022 23:08

Trabzonspor'un Slovenya kampı başladıSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını yurt dışında sürdüren Trabzonspor, kamp programı dahilinde bu sabah Slovenya'ya gitti. Öğle saatlerinde Slovenya'nın Kranj Gora kentine ulaşan bordo-mavililer 17 Temmuz'da sona erecek kamp programına başladı.

Slovenya'daki ilk antrenmanını yapan bordo mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yaptı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman geniş alan oyunlarıyla tamamlandı. Takımın Trabzon kampında yer almayan Edin Visca, Slovenya'daki ilk günde takım arkadaşlarıyla birlikte kampa girdi.

Trabzonspor, Slovenya'daki yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

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Kaynak: DHA

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