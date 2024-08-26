Trabzonspor'un St. Gallen maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor'un St. Gallen maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor\'un St. Gallen maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında St. Gallen ile yapacağı maçın biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları ve uygulamalar hakkında kulüpten yapılan açıklamada bilgi verildi. Taraftarlar da maç bileti almak için gişelere akın etti. Trabzonspor taraftarı Sinan Yürük, takıma ve teknik direktöre destek çağrısında bulundu. Maç, 29 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak.

26.08.2024 12:48
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Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, müsabakada Passolig kart ve PDF bilet uygulaması yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan bazı taraftarlar, maç bileti almak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişeye geldi.

Bordo-mavili taraftar Sinan Yürük, AA muhabirine, teknik direktöre ve takıma destek olmaları gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Trabzon'un genetiğinde bir sabırsızlık var. Çünkü yeni bir kadro kurduk. Hocamıza destek vermemiz lazım. Takım oturduğu zaman bu sene değil ama önümüzdeki seneler için çok güzel bir iskeletimizin oluştuğunu düşünüyorum. Hocamıza sahip çıkalım, kulübümüze sahip çıkalım. Skor tahminim Trabzonspor, Abdullah Avcı olduğu için 1-0 veya 2-0 olur, turu geçeriz."

Trabzonspor, St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un St. Gallen maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika

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