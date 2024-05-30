Trabzonspor'un stoperi Rayyan Baniya, takıma faydalı olmak istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un stoperi Rayyan Baniya, takıma faydalı olmak istiyor

Trabzonspor\'un stoperi Rayyan Baniya, takıma faydalı olmak istiyor

Trabzonspor'un stoperi Rayyan Baniya, yeteneklerini göstererek takıma faydalı olmak istediğini söyledi. Baniya, Trabzonspor dergisindeki röportajında, kulübe olan heyecanını hiç kaybetmediğini ve hedefinin iyi oynamak, yeteneklerini göstermek ve kupalar kazanmak olduğunu belirtti. Ayrıca, Baniya'nın futbol kariyerindeki pozisyon değişikliği ve uzun boylu olmanın avantajları da röportajda yer aldı.

30.05.2024 12:35
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Trabzonspor'un stoperi Rayyan Baniya, bordo-mavili ekipte yeteneklerini göstererek takıma faydalı olmak istediğini söyledi.

Baniya, Trabzonspor dergisindeki röportajında, çok önemli bir kulübün parçası olduğunu belirterek, " Fatih Karagümrük'ten buraya geldim ve bu benim için bir üst seviyeye çıkmak demekti." ifadelerini kullandı.

Geldiğinde çok heyecanlı olduğunu ve bu heyecanını hiç kaybetmediğini aktaran Baniya, "Hedefim bu güzel kulüpte iyi oynamak, kendimi ve yeteneklerimi gösterebilmek, faydalı olmak. Bunu mutlaka başaracağım. Ayrıca bu kulüpte kupalar kazanmak istiyorum. Çünkü Trabzonluların kupa kazanmayı ne kadar arzuladıklarını biliyorum." diye konuştu.

Annesi Türk, babası Beninli olan futbolcu, İtalya'da dünyaya geldiğini ve 22 yaşına kadar da orada yaşadığını anlatarak, düşünce tarzı ile yemek zevkinin çoğunlukla Türk gibi olduğunu kaydetti.

Maçlara iyi konsantre olmaya çalıştığını dile getiren Baniya, "Buna engel olacak şeylerden uzak dururum çünkü başarının yolu odaklanmak. Bu anlamda ibadet bana çok iyi geliyor. Dua ederim. Bir de cep telefonuna bakmamaya çalışırım." şeklinde konuştu.

Baniya, 13-14 yaşlarındayken kanat oyuncusu olduğuna işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"Çünkü şu anda olduğum gibi uzun boylu değildim. Çok hızlıydım ve antrenörümüz de koşmam için beni kanada koydu. Hızımla fark yaratıyordum ve çok da gol attım. 17-18 yaşlarında birden boyum uzamaya başladı. Bunun üzerine teknik direktörümüz beni savunmada denedi. Orada başarılı olunca pozisyonum kalıcı hale geldi. Uzun boylu olsam da aynı zamanda hızlı olduğumu söyleyebilirim. Uzun boy bana avantajlar da sağlıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un stoperi Rayyan Baniya, takıma faydalı olmak istiyor - Son Dakika

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