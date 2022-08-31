Trabzonspor'da kabuk değişimi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'da kabuk değişimi

31.08.2022 13:57
Trabzonspor'da kabuk değişimi

Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı A takım kadrosu büyük oranda değişti.

Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı A takım kadrosu büyük oranda değişti. Sezon bitiminde bordo mavililere yeni transferler katılırken, yine ayrılıklar da yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isterken, çeşitli nedenlerle çok sayıda oyuncuyla da yollarını ayırdı. Şampiyonlar Ligi hedefiyle çıkılan yeni sezonda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan bordo mavililerde, yaşanan ayrılıklar nedeniyle A takımda kabuk değişimi oldu. Sözleşmesi feshedilen, kiralanan ve takıma yeni katılan oyuncularla birlikte Süper Lig 2022-23 sezonunun ilk 4 haftasında Trabzonspor'un A takım kadrosu yeniden şekillendi.

BEKLENEN VE SÜRPRİZ AYRILIKLARTrabzonspor'da sezon bitimiyle beraber peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başladı. Şampiyonluk yaşanan sezonda ayrılığı gündemde olan Tymoteusz Puchacz, Antony Nwakaeme, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Erce Kardeşler, Abdülkadir Parmak, Arda Akbulut, Enis Destan, Batuhan Kör, Salih Kavrazlı ve Gervinho ile yollar ayrıldı. Bordo mavililerin başarılı oyuncularından Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir ve son olarak takımın golcüsü Andreas Cornelius'un vedası, bordo mavililerin sürpriz ayrılıkları arasında yer aldı.YENİ SEZONDA TAKIMDA YENİ YÜZLER2022-23 sezonunda kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor'da Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Mahmoud Trezeguet, Enis Bardhi, Marc Bartra, Mountassir Lahtimi, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar takıma katılan yeni isimler arasında yer alıyor. Şampiyonluk sezonunda takımda kiralık olarak bulunan Stefano Denwsil de, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilerek yeni sezon kadrosunda varlığını sürdürecek. TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDITransfer sezonunun bitimine 8 gün kala bordo mavililer transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hakları İsviçre kulübü Basel'de bulunan 19 yaşındaki Emirhan Eraslan'ı resmi görüşme yapmak üzere kente getiren bordo mavililer, hücum gücünü artırmak için Umut Bozok'u da renklerine bağlayacak. Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Bozok, bugün saat 15.30'da kente gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Forvet hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor ayrıca Artem Dovbyk'i de transfer etmek istiyor. DURUMU BELİRSİZ OYUNCULARTrabzonspor'da aşil tendonu sakatlığı nedeniyle yeni sezondaki varlığı tartışmalı olan Bruno Peres'in Trabzon'da yapılacak geniş kapsamlı sağlık kontrolünün ardından bordo mavili takımdaki durumu netleşecek. Geçen sezonda sakatlanarak sezonu kapatan Edgar Ie ile kronik sakatlığı nedeniyle yeni sezon kadrosuna dahil edilmeyen Andres Trondsen'in durumu ise belirsizliğini koruyor. TRANSFER İDDİALARI

Öte yandan Trabzonspor'da kadro dışı olan Fode Koita haricinde Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi ve Manolis Siopis'in de ismi transfer iddialarıyla anılıyor. Trabzonspor yine kanat oyuncusu Djaniny Semedo'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.


YORUMLAR
500
Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan kente geldi Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan kente geldi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Fırtına mevsimi devam edecek' Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Fırtına mevsimi devam edecek'
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da kabuk değişimi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
15:02 Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:29:50. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da kabuk değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement