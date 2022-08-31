Trabzonspor'da kabuk değişimi

Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı A takım kadrosu büyük oranda değişti. Sezon bitiminde bordo mavililere yeni transferler katılırken, yine ayrılıklar da yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isterken, çeşitli nedenlerle çok sayıda oyuncuyla da yollarını ayırdı. Şampiyonlar Ligi hedefiyle çıkılan yeni sezonda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan bordo mavililerde, yaşanan ayrılıklar nedeniyle A takımda kabuk değişimi oldu. Sözleşmesi feshedilen, kiralanan ve takıma yeni katılan oyuncularla birlikte Süper Lig 2022-23 sezonunun ilk 4 haftasında Trabzonspor'un A takım kadrosu yeniden şekillendi.

Öte yandan Trabzonspor'da kadro dışı olan Fode Koita haricinde Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi ve Manolis Siopis'in de ismi transfer iddialarıyla anılıyor. Trabzonspor yine kanat oyuncusu Djaniny Semedo'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.