Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda hakem belli oldu

Spor

UEFA Konferans Ligi play-off'unda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0'ın rövanşında sahasında karşılaşacak Trabzonspor'un tur mücadelesinde Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak maçta hakem Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasennikovs yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs oldu.

Öte yandan maçın VAR hakemi Kristaps Ratnieks olurken; AVAR hakemi ise Sergejs Vasjkovs olarak açıklandı.